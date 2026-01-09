Barca affonda nelle Filippine nove turiste italiane si salvano legandosi fra loro | Siamo rimaste in acqua per 45 minuti

Durante una gita nelle Filippine, una barca è affondata improvvisamente, lasciando nove turiste italiane in acqua. Le donne, rimaste legate tra loro, sono riuscite a sopravvivere per circa 45 minuti in mare aperto. L’incidente ha trasformato una prevista giornata di relax in una difficile prova di resistenza, evidenziando i rischi legati alle attività nautiche in zone remote.

Doveva essere una vacanza da cartolina, tra mare cristallino e spiagge incontaminate, e invece si è trasformata in un incubo in mezzo all’oceano. È quanto accaduto a Palawan, nelle Filippine, all’avvocata milanese Giovanna Fantini e a un gruppo di otto amiche italiane, protagoniste di un drammatico naufragio avvenuto durante un’escursione in barca. Il gruppo era arrivato sull’isola il 27 dicembre e fino a ieri tutto era filato liscio. La mattina avevano deciso di lasciare Coconut Beach, dove soggiornavano, per raggiungere la vicina isoletta di Peña Plata, meta molto frequentata per le sue acque limpide e i fondali ricchi di fauna marina. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Filippine, paura per 9 turiste italiane: barca affonda, si salvano “per miracolo”

Leggi anche: Filippine, affonda barca: salve nove turiste italiane

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Filippine, affonda barca con 9 turiste italiane a bordo: «Per 45 minuti in balia delle onde, ecco come ci siamo salvate»; Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce; Groenlandia, scoperta base militare Nato (top secret) sotto i ghiacciai: cos'è Camp Century e quale scopo aveva; GrAudio Flash delle 10:50 del 5 gennaio.

Tragedia sfiorata nelle Filippine, affonda barca con 9 turiste italiane: tutte in salvo - Barca affonda nelle Filippine: paura per nove turiste italiane, tutte salve dopo 45 minuti in mare. notizie.it