Barca affonda nelle Filippine nove turiste italiane si salvano legandosi fra loro | Siamo rimaste in acqua per 45 minuti
Durante una gita nelle Filippine, una barca è affondata improvvisamente, lasciando nove turiste italiane in acqua. Le donne, rimaste legate tra loro, sono riuscite a sopravvivere per circa 45 minuti in mare aperto. L’incidente ha trasformato una prevista giornata di relax in una difficile prova di resistenza, evidenziando i rischi legati alle attività nautiche in zone remote.
Doveva essere una vacanza da cartolina, tra mare cristallino e spiagge incontaminate, e invece si è trasformata in un incubo in mezzo all’oceano. È quanto accaduto a Palawan, nelle Filippine, all’avvocata milanese Giovanna Fantini e a un gruppo di otto amiche italiane, protagoniste di un drammatico naufragio avvenuto durante un’escursione in barca. Il gruppo era arrivato sull’isola il 27 dicembre e fino a ieri tutto era filato liscio. La mattina avevano deciso di lasciare Coconut Beach, dove soggiornavano, per raggiungere la vicina isoletta di Peña Plata, meta molto frequentata per le sue acque limpide e i fondali ricchi di fauna marina. 🔗 Leggi su Open.online
