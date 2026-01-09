La dottoressa Barbara Rocchi è stata recentemente nominata alla guida del nuovo dipartimento di Coordinamento tecnico scientifico (Cts) della rete territoriale della Asl Toscana Sud Est. Questa nomina rafforza il ruolo strategico della struttura nel garantire un collegamento efficace tra le diverse realtà territoriali e i servizi sanitari, promuovendo un miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria sul territorio.

La dottoressa Barbara Rocchi è stata nominata direttrice del nuovo dipartimento Coordinamento tecnico scientifico (Cts) rete territoriale della Asl Toscana sud est. Contemporaneamente continuerà a guidare anche la unità operativa complessa Medicina di comunità, dell’area provinciale senese. Il nuovo dipartimento si occuperà di potenziare e di rendere omogenei tra le province di Arezzo, Grosseto e Siena i processi e le innovazioni relative alla sanità territoriale. La dottoressa Rocchi ha iniziato il suo percorso nella Asl 7 di Siena nel 2009. Ha ricoperto in passato i ruoli di responsabile unità funzionale Cure primarie della Zona senese e di responsabile unità funzionale Cure primarie della Zona Alta Val D’Elsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbara Rocchi alla guida del Coordinamento rete territoriale

