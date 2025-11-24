Il Pri rafforza la rete territoriale costituito il Comitato di Coordinamento della Quinta Circoscrizione

Messinatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Repubblicano Italiano (PRI) di Messina prosegue nel rafforzamento della propria presenza sul territorio con la costituzione del Comitato di Coordinamento della Quinta Circoscrizione. L’iniziativa segue le precedenti attivazioni dei comitati nella Prima e Terza Circoscrizione e conferma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

il pri rafforza la rete territoriale costituito il comitato di coordinamento della quinta circoscrizione

© Messinatoday.it - Il Pri rafforza la rete territoriale, costituito il Comitato di Coordinamento della Quinta Circoscrizione

Contenuti che potrebbero interessarti

Rete territoriale A.F.A. per la salute - L'ASL Salerno ha pubblicato l'avviso relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla "Rete Territoriale Attività Fisica Adattata (A. Scrive regione.campania.it

Mmg, pediatri, specialisti convenzionati. In Emilia-Romagna nasce la nuova rete territoriale dell’assistenza primaria - Le nuove forme organizzative, AFT e UCCP, opereranno tra Case di comunità (già 141 quelle attive in Emilia- Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Pri Rafforza Rete Territoriale