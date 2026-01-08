La dottoressa Barbara Rocchi alla guida del nuovo dipartimento CTS rete territoriale

Arezzo, 8 gennaio 2026 – L a dottoressa Barbara Rocchi è stata nominata direttrice del nuovo Dipartimento Coordinamento Tecnico Scientifico (C.T.S.) Rete Territoriale della Asl Toscana sud est. Contemporaneamente continuerà a guidare la Unità Operativa Complessa Medicina di Comunità – Area provinciale Senese. Il nuovo Dipartimento si occuperà di potenziare e di rendere omogenei tra le province di Arezzo, Grosseto e Siena i processi e le innovazioni relativi alla Sanità territoriale. La dottoressa Rocchi ha iniziato il suo percorso nella Asl 7 di Siena nel 2009. Ha ricoperto in passato i ruoli di Responsabile Unità Funzionale Cure Primarie della Zona Senese e di Responsabile Unità Funzionale Cure Primarie Zona Alta Val D'Elsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La dottoressa Barbara Rocchi alla guida del nuovo dipartimento C.T.S. rete territoriale Leggi anche: RE.T.I.S. – REte Territoriale per l’Inclusione educativa ed il Sostegno: la presentazione del progetto alla Provincia Leggi anche: Asp, Antonio Garufo alla guida del dipartimento di scienze radiologiche Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Asl Toscana sud est. Dott.ssa Barbara Rocchi alla guida del nuovo Dipartimento C.T.S. Rete Territoriale; Sanità territoriale, Barbara Rocchi alla guida del nuovo Dipartimento C.T.S. della Asl Toscana sud est. La dottoressa Rocchi alla guida del nuovo Dipartimento C.T.S. Rete Territoriale - La dottoressa Barbara Rocchi è stata nominata direttrice del nuovo Dipartimento Coordinamento Tecnico Scientifico (C. ilcittadinoonline.it

