Nella seconda puntata di Lezioni Private sul Nove, in onda sabato 10 gennaio alle 21:30, Barbara Alberti analizza il tema dell’obbligo sociale di mostrarsi felici. Attraverso il suo intervento, la scrittrice riflette sul ruolo di questa aspettativa nel contesto contemporaneo, evidenziando come possa rappresentare un ostacolo alle emozioni autentiche e alla libertà individuale.

Ospite di Luca Sommi nella seconda puntata di Lezioni Private, in onda sabato 10 gennaio alle 21:30 in prima serata sul canale Nove, la scrittrice Barbara Alberti affronta il tema dell’obbligo, imposto oggi dalla società, di apparire felici a tutti i costi. «È un obbligo pubblicitario. Come fai a vendere un prodotto se non sorridi? Ragazzi, siamo oggetti ormai», spiega Alberti, collegando la questione all’uso dei social media, che definisce «il massimo della comunicazione e il massimo dell’incomunicabilità». L’autrice spiega:«Sono un grande dispositivo anti-rivoluzionario, perché abbiamo questa grande piattaforma dove ci insultiamo tra di noi, ci odiamo tra di noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbara Alberti a Lezioni Private sul Nove: “L’obbligo di mostrarsi felici è un dispositivo anti-rivoluzionario”

Barbara Alberti si racconta senza filtri: dalla perdita di Dio “in bicicletta” alla cultura vista come un sistema di potere che l’ha sempre tenuta ai margini. Una voce libera, fuori da premi e salotti, che continua a dire tutto quello che pensa. https://fanpa.ge/DEUGU - facebook.com facebook