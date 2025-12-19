Luca Sommi torna con Lezioni Private sul Nove Dopo Accordi & Disaccordi, portando il suo stile unico anche in questa nuova serie. Ogni sabato sera, il programma esplora i grandi temi universali dell’attualità, offrendo approfondimenti e riflessioni. Un appuntamento imperdibile per chi desidera capire meglio il mondo che ci circonda, con il taglio informato e coinvolgente che contraddistingue Luca Sommi.

© Davidemaggio.it - Luca Sommi dà Lezioni Private sul Nove

Dopo Accordi & Disaccordi, il sabato sera del Nove continua con Luca Sommi ma con un nuovo programma che vuole approfondire i grandi temi universali legati all’attualità. Da domani – 20 dicembre 2025 – per quattro settimane in prima serata arriva Lezioni Private. Il conduttore e giornalista, affiancato in studio da ospiti differenti in ogni puntata, si interrogherà su quattro macro-temi a settimana: giustizia (20 dicembre), guerra (27 dicembre), bellezza (3 gennaio) e felicità (10 gennaio). Sono i capolavori dell’arte senza tempo – come Il bacio di Giuda, La Dama con l’ermellino, La Primavera, La Gioconda – a dare il via alla riflessione e al confronto fra più voci, dimostrandosi uno strumento prezioso per capire e decifrare il mondo contemporaneo e le sue complessità, diventando così il filo conduttore delle serate, dall’analisi dell’opera ai singoli faccia a faccia con gli ospiti, fino ai racconti di Luca Sommi, intrecciando parole e racconto visivo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

