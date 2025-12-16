Larian Studios di Baldur’s Gate 3 utilizza l’IA generativa | scoppia la polemica e risponde il CEO del team

Larian Studios, sviluppatore di Baldur’s Gate 3 e Divinity, è al centro di una controversia riguardante l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa. La questione ha suscitato dibattiti e polemiche nel settore, spingendo il team a rispondere pubblicamente alle critiche e alle preoccupazioni sollevate.

© Game-experience.it - Larian Studios di Baldur’s Gate 3 utilizza l’IA generativa: scoppia la polemica e risponde il CEO del team Nelle ultime ore Larian Studios, il team dietro Baldur’s Gate 3 ed il nuovo Divinity, è finito al centro di una forte polemica sull’uso dell’ intelligenza artificiale generativa. Alcune dichiarazioni del CEO Swen Vincke, rilasciate in interviste precedenti e riprese dopo l’annuncio del nuovo progetto, hanno acceso il dibattito online. In poche ore si sono diffuse accuse di sostituzione degli artisti, uso massiccio di contenuti generati dall’IA e tagli al lavoro creativo umano. La reazione è stata così intensa da spingere Vincke a intervenire pubblicamente per chiarire, punto per punto, la reale posizione dello studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: “Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia”, scoppia la polemica. La vedova attacca Tajani: “Lucio è di tutti” Leggi anche: FdI rivuole gli spot sessisti sui cartelloni stradali": scoppia la polemica in Senato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Larian Studios usa l'IA generativa? Scoppia la polemica in rete, il CEO interviene e fa chiarezza - Solo poche ore fa è esploso un acceso dibattito in rete sull'uso dell'IA generativa da parte di Larian, lo studio di Baldur's Gate 3 e del nuovo Divinity. it.ign.com

Baldur's Gate 3 ha venduto più di 20 milioni di copie - Il capo di Larian Studios ha svelato il numero di copie venduto da Baldur's Gate 3, che è davvero impressionante, visto che si parla di più di 20 milioni di copie. msn.com

Larian Studios punta in alto con Divinity, che afferma essere un altro gioco di ruolo a turni, superiore a Baldur's Gate 3. La risposta è arrivata direttamente da Swen Vincke, in un'intervista concessa alla testata Bloomberg: sarà a turni. Quindi, da questo punto di - facebook.com facebook

Larian Studios, software house di #baldursgate3, ha reso disponibile un upgrade gratuito per console current-gen dell'acclamato #divinityoriginalsin2. I dettagli. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.