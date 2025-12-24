Larian Studios ha abbandonato Baldur’s Gate 4 perché si era stancata di Dungeons & Dragons

Dopo il successo straordinario di Baldur’s Gate 3, molti davano per scontato l’arrivo di un quarto capitolo della serie, ma Larian Studios ha sorpreso tutti, annunciando l’abbandono definitivo di Dungeons & Dragons. La motivazione non è commerciale, ma creativa. A spiegarlo è stato il CEO Swen Vincke, che ha parlato apertamente di stanchezza verso il sistema di D&D. Una decisione che chiarisce le priorità future dello studio. Negli ultimi mesi Larian Studios ha confermato che non realizzerà Baldur’s Gate 4 né espansioni per Baldur’s Gate 3, nonostante il gioco abbia vinto numerosi premi e ottenuto un enorme successo di pubblico e critica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

