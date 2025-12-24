Larian Studios ha abbandonato Baldur’s Gate 4 perché si era stancata di Dungeons & Dragons
Dopo il successo straordinario di Baldur’s Gate 3, molti davano per scontato l’arrivo di un quarto capitolo della serie, ma Larian Studios ha sorpreso tutti, annunciando l’abbandono definitivo di Dungeons & Dragons. La motivazione non è commerciale, ma creativa. A spiegarlo è stato il CEO Swen Vincke, che ha parlato apertamente di stanchezza verso il sistema di D&D. Una decisione che chiarisce le priorità future dello studio. Negli ultimi mesi Larian Studios ha confermato che non realizzerà Baldur’s Gate 4 né espansioni per Baldur’s Gate 3, nonostante il gioco abbia vinto numerosi premi e ottenuto un enorme successo di pubblico e critica. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Larian Studios di Baldur’s Gate 3 utilizza l’IA generativa: scoppia la polemica e risponde il CEO del team
Leggi anche: Divinity è un fulmine a ciel sereno: Larian riuscirà a farlo diventare il nuovo Baldur’s Gate?
Divinity è la scommessa più rischiosa di Larian Studios; Sulla scia del raccapricciante trailer di rivelazione di Divinity, il direttore della Larian Publishing afferma che non si sta cercando di scioccare gli spettatori, ma piuttosto di trattarli “con un livello di rispetto intellettuale”.
Divinity: 20 anni di storia sono troppi? Larian spiega come approcciarsi al nuovo capitolo - Swen Vincke di Larian Studios fa chiarezza su lore e ordine di gioco. vgmag.it
Larian: nuove dichiarazioni sull’uso dell’AI - Nel dibattito sempre più acceso sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’industria creativa, è emerso il caso Larian Studios. tecnoandroid.it
Larian non ha fatto Baldur's Gate 4 perché era stanca di Dungeons & Dragons - In base a quanto riferito da Larian Studios, la scelta di lasciare Baldur's Gate e tornare su Divinity è stata dettata anche da una certa stanchezza nei confronti del sistema Dungeons & Dragons. msn.com
Swen Vincke, cofondatore di Larian Studios, ha confermato che il nuovo Divinity sarà un gioco di ruolo a turni, più grande e migliore di Baldur’s Gate 3. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook
Finalmente le prime informazioni su #Divinity di Larian Studios: il tempo di sviluppo sarà inferiore ai giochi precedenti, ci sarà più liberta d'azione, meccaniche innovative, e più contenuti rispetto a Baldur's Gate 3. x.com
