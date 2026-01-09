Avvistamenti di lupi nel Ravennate FdI avvia una serie di incontri | Conciliare tutela della fauna e sicurezza

A seguito degli avvistamenti di lupi nel Ravennate e delle predazioni crescenti, Fratelli d’Italia ha avviato una serie di incontri per trovare un equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza. Con segnalazioni che spaziano dalla collina alla pianura, la questione coinvolge cittadini e agricoltori, evidenziando la necessità di strategie condivise per affrontare la situazione.

"Alla luce dei numerosi avvistamenti e dell'aumento delle predazioni registrate negli ultimi mesi, dalla collina fino alla pianura, con episodi segnalati anche nelle aree comprese tra San Pietro in Vincoli e Ducenta, cresce la preoccupazione tra cittadini e, in particolare, tra gli agricoltori. Avvistamenti di lupi nel Ravennate, FdI: Attacchi a pollai e terreni, ma anche uso incontrollato di armi; Lupi sempre più presenti nel Ravennate, Cia lancia l'allarme: "Servono interventi urgenti"; Avvistamenti di lupi nel Ravennate, FdI: 'Attacchi a pollai e terreni, ma anche uso incontrollato di armi'; Lupi, Vicari (FdI) incalza la Provincia: Manca una strategia, agricoltori e cittadini lasciati soli. Lupi, Vicari (FdI) incalza la Provincia: "Manca una strategia, agricoltori e cittadini lasciati soli" - Il consigliere chiede un cambio di passo nella gestione della fauna selvatica: "Basta improvvisazione, servono marcature e dissuasori per proteggere le case"

Lupi, continuano gli avvistamenti: “Sterilizzare alcuni esemplari. Evitare che dilaghi come le nutrie” - "Serve un intervento da parte delle istituzioni, intervento che preveda la sterilizzazione di un determinato numero di lupi. ilrestodelcarlino.it

LUPI IN AEROPORTO Fa notizia la presenza di quattro esemplari all'interno dello scalo di Rimini. La Forestale monitora la zona. Avvistamenti un mese in zona ospedale a San Marino. L'UGRAA attiva una procedura di raccolta dati. - facebook.com facebook

