Avvistamenti di lupi nel Ravennate FdI avvia una serie di incontri | Conciliare tutela della fauna e sicurezza

A seguito degli avvistamenti di lupi nel Ravennate e delle predazioni crescenti, Fratelli d’Italia ha avviato una serie di incontri per trovare un equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza. Con segnalazioni che spaziano dalla collina alla pianura, la questione coinvolge cittadini e agricoltori, evidenziando la necessità di strategie condivise per affrontare la situazione.

"Alla luce dei numerosi avvistamenti e dell'aumento delle predazioni registrate negli ultimi mesi, dalla collina fino alla pianura, con episodi segnalati anche nelle aree comprese tra San Pietro in Vincoli e Ducenta, cresce la preoccupazione tra cittadini e, in particolare, tra gli agricoltori.

