Avvistamenti di lupi nel Ravennate FdI | Attacchi a pollai e terreni ma anche uso incontrollato di armi

Nella zona di Roncalceci, nel Ravennate, sono stati segnalati alcuni avvistamenti di lupi, che avrebbero provocato danni a pollai e terreni agricoli. Secondo quanto riferito, gli animali potrebbero essere spinti dalla fame e la situazione ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini. L’uso incontrollato di armi per difesa è stato inoltre evidenziato come un possibile problema legato a questi incontri.

