Avellino-Sampdoria ufficiali i convocati di Biancolino

9 gen 2026

Per la partita tra Avellino e Sampdoria, valida per la diciannovesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha annunciato i convocati. La lista comprende i portieri Iannarilli, Daffara e Pane, insieme ai difensori Missori, Sala, Reale, Cancellotti, Simic e altri. La sfida si svolgerà a breve, con i giocatori pronti a scendere in campo per questa importante occasione.

In vista del match tra Avellino e Sampdoria, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56.

Avellino, tre nomi per la mediana: i dettagli.

