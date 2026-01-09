Avellino-Sampdoria i convocati | quattro novità per Biancolino

Da anteprima24.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo confronto stagionale tra Avellino e Sampdoria, Biancolino ha convocato quattro nuovi giocatori, segnando un momento importante per la squadra. La seduta odierna al “Partenio-Lombardi” ha messo in luce le scelte tecniche e le novità in vista della partita, che si preannuncia un'altra tappa significativa nel cammino di entrambe le formazioni. La sfida si avvicina, portando con sé aspettative e la volontà di migliorare il rendimento.

Tempo di lettura: < 1 minuto È una vigilia carica di significati quella che si respira al “Partenio-Lombardi”. Domani, contro la Sampdoria, l’ Avellino non chiude soltanto il proprio girone d’andata, ma inaugura ufficialmente il suo 2026 davanti al pubblico amico. La vera novità di questa prima convocazione dell’anno riguarda il mercato. Mister Raffaele Biancolino potrà infatti contare immediatamente sulle forze fresche arrivate dal mercato invernale: Filippo Reale e Andrea Sala sono stati regolarmente inseriti nella lista dei convocati. E non solo. Tornano a disposizione anche Andrea Favilli e Luca D’Andrea, dopo aver archiviato gli infortuni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

avellino sampdoria i convocati quattro novit224 per biancolino

© Anteprima24.it - Avellino-Sampdoria, i convocati: quattro novità per Biancolino

Leggi anche: Catanzaro-Avellino, i convocati di Biancolino

Leggi anche: SudTirol–Avellino, i convocati di Biancolino: tra esclusioni e sorprese

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato Sampdoria, Andrea Mancini mantiene la promessa: squadra completa ad Avellino; Avellino, feste alle spalle, testa alla Sampdoria: il punto sull'infermeria; Avellino-Sampdoria, da lunedì il via alla prevendita dei tagliandi: le informazioni.

avellino sampdoria convocati quattroAvellino-Sampdoria, i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Avellino e Sampdoria, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Ianna ... irpinianews.it

avellino sampdoria convocati quattroConvocati Sampdoria: prima chiamata per Brunori, Esposito e Begic - Convocati Sampdoria per l’Avellino: il tecnico Angelo Gregucci ha stilato la lista in vista del match di domani pomeriggio. sampnews24.com

Verso Avellino-Sampdoria, Foti e Gregucci in emergenza: torna Simone Romagnoli? La situazione - Ad Avellino la Sampdoria dovrebbe ritrovare tra i convocati Simone Romagnoli: Foti e Gregucci devono far fronte all'emergenza in difesa ... clubdoria46.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.