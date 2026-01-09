Atp Hong Kong Musetti in semifinale | Wong battuto con doppio 6-4

Lorenzo Musetti si è qualificato per la semifinale dell’ATP di Hong Kong, battendo Wong con un risultato di 6-4, 6-4. Dopo un inizio difficile, il tennista italiano ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo il controllo del match. L’evento si svolge sulla superficie dura della città asiatica, con Musetti che prosegue la sua stagione con risultati positivi.

