Musetti in semifinale a Hong Kong | battuto Wong in due set

Lorenzo Musetti si è qualificato per la semifinale dell'ATP 250 di Hong Kong, dopo aver battuto Wong in due set nei quarti di finale. Con questa vittoria, il tennista italiano raggiunge la sua 25ª semifinale in carriera. Ora aspetta di affrontare Rublev o Borges e si prepara anche per la finale di doppio con Sonego.

Il carrarino supera l’idolo di casa nei quarti dell’ATP 250 e centra la 25ª semifinale in carriera. Ora attende Rublev o Borges, poi la finale di doppio con Sonego. Lorenzo Musetti conquista l’accesso alle semifinali del Bank of China Tennis Open, torneo ATP 250 da 700.045 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

