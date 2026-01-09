Atp Hong Kong 2026 Musetti vola in semifinale contro Rublev
Lorenzo Musetti si qualifica per la semifinale dell’ATP Hong Kong 2026, dopo aver superato Coleman Wong in 74 minuti con il punteggio di 6-4, 6-4. Il tennista italiano, numero 7 del mondo, raggiunge così la sua 25ª semifinale nel circuito professionistico, l’11ª su superficie veloce. Ora è atteso dall’incontro con Andrey Rublev, per un'altra occasione di confermare la propria competitività a livello internazionale.
Bastano 74 minuti a Lorenzo Musetti, n°7 del mondo, per battere 6-4 6-4 Coleman Wong (n°150 Atp) e centrare al torneo Atp Hong Kong 2026 la sua 25a semifinale nel circuito professionistico, l’11a sul veloce. Battendo il beniamino di casa, classe 2004, il carrarino è diventato il primo semifinalista italiano nel torneo. “ Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio”, ha detto nell’intervista a caldo come riporta Supertennis. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: ATP Hong Kong 2026, Rublev e Borges ai quarti di finale. Musetti conosce il suo prossimo avversario
Leggi anche: ATP Hong Kong 2026, Musetti e Sonego volano in semifinale in doppio!
Musetti vince all'esordio: Etcheverry ko in 3 set; Tennis ATP 2026, quando si gioca: calendario dei tornei e programma completo; Musetti-Wong, Atp Hong Kong 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming.
ATP Hong Kong: Musetti regola Wong in due set, è subito semifinale nel 2026 - Italiani | Lorenzo Musetti diventa il primo tennista italiano a raggiungere le semifinali ad Hong Kong. ubitennis.com
Musetti in semifinale all'Atp Hong Kong, Wong battuto in due set - Il carrarino, numero 1 del seeding, ha sconfitto la wild card locale Coleman Wong con il punteggio di 6- sport.sky.it
Atp Hong Kong, Musetti vola in semifinale: Wong ko in due set - 4 il padrone di casa dopo un'ora e 16' di partita: ecco chi sfiderà al penultimo atto del torneo asiatico ... corrieredellosport.it
#Musetti in semifinale all'Atp Hong Kong, Wong battuto in due set #SkySport #SkyTennis x.com
Sveglia, caffè, Lorenzo in semifinale ad Hong Kong ed il venerdì può cominciare - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.