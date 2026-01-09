atp hong kong 2026 musetti vola in semifinale contro rublev

Lorenzo Musetti si qualifica per la semifinale dell’ATP Hong Kong 2026, dopo aver superato Coleman Wong in 74 minuti con il punteggio di 6-4, 6-4. Il tennista italiano, numero 7 del mondo, raggiunge così la sua 25ª semifinale nel circuito professionistico, l’11ª su superficie veloce. Ora è atteso dall’incontro con Andrey Rublev, per un'altra occasione di confermare la propria competitività a livello internazionale.

Bastano 74 minuti a Lorenzo Musetti, n°7 del mondo, per battere 6-4 6-4 Coleman Wong (n°150 Atp) e centrare al torneo Atp Hong Kong 2026 la sua 25a semifinale nel circuito professionistico, l’11a sul veloce. Battendo il beniamino di casa, classe 2004, il carrarino è diventato il primo semifinalista italiano nel torneo. “ Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio”, ha detto nell’intervista a caldo come riporta Supertennis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

