ATP Hong Kong 2026 Rublev e Borges ai quarti di finale Musetti conosce il suo prossimo avversario

Si sono conclusi gli ottavi di finale dell’ATP250 di Hong Kong, con Rublev e Borges che si sono qualificati per i quarti di finale. Musetti conosce ora il suo prossimo avversario. La giornata ha visto disputarsi quattro incontri nella parte alta del tabellone principale, offrendo risultati che influenzeranno gli sviluppi della competizione.

Si è conclusa la giornata con i quattro incontri odierni, validi per gli ottavi di finale della parte alta del tabellone principale dell’ATP250 di Hong Kong. Sul cemento outdoor asiatico, Lorenzo Musetti ha avviato la sua avventura con successo, imponendosi in rimonta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.57 del ranking) con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-4. Una partita in cui il toscano ha faticato a trovare il ritmo, emergendo solo nel corso del match. Il n.7 del mondo affronterà nei quarti il tennista di casa, Chak Lam Coleman Wong (n.150 ATP), che ha ottenuto una sorprendente vittoria contro il canadese Gabriel Diallo (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Hong Kong 2026, Rublev e Borges ai quarti di finale. Musetti conosce il suo prossimo avversario Leggi anche: Musetti all’Atp Hong Kong 2026: rimonta su Etcheverry e approdo ai quarti Leggi anche: ATP Hong Kong 2025, Musetti e Sonego approdano ai quarti in doppio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego; Tennis ATP 2026, quando si gioca: calendario dei tornei e programma completo; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; Hong Kong: Sonego vola agli ottavi di finale. Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming - Domani, giovedì 8 gennaio, per quanto concerne l'ATP 250 di Hong Kong, si completeranno gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it

Atp Hong Kong, Musetti ai quarti: Etcheverry battuto in tre set - Debutto sofferto ma vincente per Lorenzo Musetti che accede ai quarti all'Atp 250 di Hong Kong grazie al successo in tre set su Tomas Etcheverry. sport.sky.it

Tennis, ATP di Hong Kong, Musetti parte con il piede giusto: battuto Etcheverry, è ai quarti - Il tennista italiano, numero 7 del ranking ATP, ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n. laprovinciadivarese.it

Musetti, buona la prima ad Hong Kong: super rimonta contro Etcheverry! Chi sfida ai quarti - facebook.com facebook

#Musetti, buona la prima ad Hong Kong: super rimonta contro #Etcheverry! Chi sfida ai quarti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.