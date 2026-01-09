Atalanta-Torino sabato 10 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’incontro tra Atalanta e Torino si svolgerà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20:45. In questa partita, saranno disponibili le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati. L’Atalanta, guidata da Raffaele Palladino, cerca continuità dopo un periodo di miglioramento, puntando a rafforzare la propria posizione in classifica affrontando il Torino in casa.

L’Atalanta è tornata decisamente ai livelli della passata stagione grazie all’arrivo in panchina di Raffaele Palladino e vuole proseguire la risalita in classifica ottenendo un’altra vittoria nel turno casalingo con il Torino. La Dea ha vinto ben quattro delle ultime cinque partite, compresa quella di mercoledì nello scontro diretto col Bologna, che le ha permesso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

