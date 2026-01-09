L'incontro tra Atalanta e Torino, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta un'importante sfida per entrambe le squadre. Con le recenti modifiche alla guida tecnica, l'Atalanta punta a consolidare il suo momento positivo, mentre il Torino cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa partita.

L’Atalanta è tornata decisamente ai livelli della passata stagione grazie all’arrivo in panchina di Raffaele Palladino e vuole proseguire la risalita in classifica ottenendo un’altra vittoria nel turno casalingo con il Torino. La Dea ha vinto ben quattro delle ultime cinque partite, compresa quella di mercoledì nello scontro diretto col Bologna, che le ha permesso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Torino (sabato 10 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Atalanta-Roma (sabato 03 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Atalanta-Roma (sabato 03 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Entrambe a segno come nei precedenti recenti.

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gli impegni del mese, gennaio; Bologna-Atalanta, scontro diretto per l'Europa; Atalanta-Torino: orario e dove vederla in TV e streaming; Atalanta, Scamacca e Kolasinac cercano il recupero in extremis per il Torino.

Atalanta-Torino, le probabili formazioni e dove vederla - L’ Atalanta ospita il Torino per la prima sfida del girone di ritorno della Serie A, in una gara che promette di essere cruciale per entrambe le squadre, con i bergamaschi in ripresa e i granata alla ... calcioatalanta.it