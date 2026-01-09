Atalanta-Torino sabato 10 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Atalanta e Torino, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 20:45, rappresenta un match importante per entrambe le squadre. Con l’Atalanta in crescita sotto la guida di Raffaele Palladino, si attendono analisi sulle formazioni, quote e pronostici per un confronto che potrebbe influenzare la classifica. Ecco le informazioni principali per seguire l’evento e valutare le possibilità di risultato.

L'Atalanta è tornata decisamente ai livelli della passata stagione grazie all'arrivo in panchina di Raffaele Palladino e vuole proseguire la risalita in classifica ottenendo un'altra vittoria nel turno casalingo con il Torino. La Dea ha vinto ben quattro delle ultime cinque partite, compresa quella di mercoledì nello scontro diretto col Bologna, che le ha permesso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. La presentazione della 20^ giornata di Serie A; Atalanta-Torino: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Atalanta-Torino: orario e dove vederla in TV e streaming; Serie A, Atalanta – Torino: probabili formazioni e dove vederla. Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Palladino conferma Krstovic, Baroni in emergenza - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-

Serie A: Atalanta-Torino in campo sabato alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni - 45 DIRETTA Palladino sembra avere trovato la chiave per rilanciare l'Atalanta in alto, forte dell'autostima conquistata dopo i successi su Roma e Bologna. ansa.it

Atalanta-Torino: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e precedenti - Torino del 10 gennaio 2026: orario 20:45, diretta TV su DAZN e Sky, probabili formazioni, assenze e pronostico. lifestyleblog.it

: - Quest’oggi il Torino disputerà la prima gara del girone di ritorno contro l’Atalanta di mister Palladino, squadra reduce da cinque vittorie nelle ultime sei. @atalantabc New Balance Arrna 20:45 #MondoToro #S - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Torino x.com

