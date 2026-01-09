Atalanta Scamacca va verso il recupero | probabile panchina con il Torino

Scamacca si avvicina al ritorno in campo dopo l'allenamento di venerdì 9 gennaio con l'Atalanta. Il centravanti, ancora in fase di recupero, potrebbe partire dalla panchina nell'incontro contro il Torino, in programma sabato 10 gennaio alle 20:45 alla New Balance Arena. La sua presenza potrebbe offrire una valida opzione offensiva per la squadra di Gasperini.

CALCIO. Venerdì 9 gennaio il centravanti si è allenato con la squadra e dovrebbe essere disponibile sabato 10 (alle 20,45) alla New Balance Arena contro i granata. Palladino però dovrebbe confermare Krstovic dal 1'.

Atalanta, Scamacca e Kolasinac cercano il recupero in extremis per il Torino - Giovedì 8 gennaio Scamacca e Kolasinac si sono allenati individualmente, in vista della gara contro il Torino. ecodibergamo.it

Atalanta, infortunio per Scamacca: OUT contro il Bologna - Pessime notizie in casa Atalanta in vista del match di oggi pomeriggio contro il Bologna. fantacalcio.it

DOPPIO SCAMACCA, la decide il bomber: Atalanta-Cagliari 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Atalanta col fiato sospeso: Scamacca e Kolasinac, il verdetto arriva solo all'ultimo. Dubbi per il Torino - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook

Ricordiamo che l'Atalanta ha vinto senza: Scamacca, Lookman, Kossounou, Kolašinac, Bellanova. Palladino masterclass x.com

