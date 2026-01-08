Atalanta Scamacca e Kolasinac cercano il recupero in extremis per il Torino

Atalanta, Scamacca e Kolasinac si stanno preparando in extremis per la partita contro il Torino, in programma sabato 10 gennaio alla New Balance Arena. Giovedì 8 gennaio, sia il centravanti che il difensore hanno svolto allenamenti individuali, cercando di recuperare in vista della sfida. La loro disponibilità sarà determinante per la formazione che scenderà in campo contro i granata.

CALCIO. Giovedì 8 gennaio il centravanti e il difensore si sono allenati individualmente, in vista della gara contro i granata, sabato 10 alla New Balance Arena (20,45). Decisive le ultime sedute. Hien e Pasalic sperano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Scamacca e Kolasinac cercano il recupero in extremis per il Torino Leggi anche: Atalanta, le ultime su Lookman, Scamacca, Kossounou e Kolasinac in vista del Milan Leggi anche: Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: volano Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Infermeria Atalanta, le condizioni di Kolasinac e Scalvini; Atalanta-Roma LIVE; Atalanta-Inter, le pagelle di Serina. Djimsiti e Samardzic, errori fatali. Scamacca non pervenuto; Atalanta, allarme rientrato per Kolasinac e Scalvini. Il punto infortuni. Atalanta, Scamacca e Kolasinac cercano il recupero in extremis per il Torino - Giovedì 8 gennaio Scamacca e Kolasinac si sono allenati individualmente, in vista della gara contro il Torino. ecodibergamo.it

Atalanta, lavoro mattutino, a parte Scamacca e Kolasinac - L'Atalanta è tornata ad allenarsi questa mattina dopo la vittoria di ieri a Bologna per 0- torinogranata.it

Atalanta con i cerotti a Bologna: Palladino verso la conferma dell’11 anti-Roma - L’Atalanta si prepara alla trasferta di Bologna contro i rossoblù felsinei, mercoledì 7 gennaio alle 18,30 al Dall’Ara, con qualche preoccupazione ma sulla falsariga ... ecodibergamo.it

Vittoria fondamentale per la DEA a Bologna. Fuori Scamacca. Krstovic ritorna al gol, CDK si conferma il faro della squadra. Zona europea a vista, forse è davvero arrivata l'auspicata svolta per la stagione neroazzurra. Lega Serie A Atalanta Bergamasca Calcio - facebook.com facebook

Scamacca out Krstovic fa doppietta: l'Atalanta batte 2-0 il Bologna e centra il sorpasso x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.