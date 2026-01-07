Atalanta stop Scamacca | forfait a Bologna e apprensione verso il Torino

L’Atalanta ha ricevuto una comunicazione preoccupante riguardo a Gianluca Scamacca, che ha dovuto interrompere l’allenamento a causa di un problema muscolare alla gamba destra. La società monitora attentamente la situazione, in vista delle prossime partite, tra cui quella contro il Torino. La condizione dell’attaccante sarà valutata nei prossimi giorni, mentre l’attenzione rimane alta per eventuali aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

L'allarme è scattato a Zingonia nelle ultime ore, quando Gianluca Scamacca ha dovuto interrompere l'allenamento per un problema muscolare alla gamba destra. Gli esami hanno evidenziato un edema fibrillare che toglie ogni dubbio sulla sua presenza al Dall'Ara: contro il Bologna, l'attaccante romano non ci sarà. Una defezione pesante, non solo per il peso specifico del giocatore, ma per il momento in cui arriva. L'Atalanta era chiamata a dare continuità al successo contro la Roma, e invece si ritrova a dover rivedere i piani offensivi alla vigilia di una gara chiave per la classifica. Un'assenza che cambia le gerarchie.

