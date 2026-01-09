Assisi parte la sperimentazione dei cinque nuovi varchi ZTL Decisione sbagliata | penalizzati commercianti

A partire dal 15 gennaio 2026, Assisi avvia la sperimentazione di cinque nuovi varchi elettronici nella ZTL del centro storico. La misura, in fase di pre-esercizio per sei mesi, mira a regolamentare l’accesso ai veicoli. La decisione ha suscitato critiche da parte dei commercianti, che ritengono possa penalizzare le attività locali. La sperimentazione sarà monitorata attentamente per valutarne gli effetti sulla mobilità e sull’economia cittadina.

Dal 15 gennaio 2026, cinque varchi elettronici controlleranno l’accesso dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Assisi, con sei mesi di pre-esercizio e sperimentazione. Durante tale periodo, gli stessi non verranno utilizzati per l’accertamento automatico delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

