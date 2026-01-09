Assisi parte la sperimentazione dei cinque nuovi varchi ZTL Decisione sbagliata | penalizzati commercianti

A partire dal 15 gennaio 2026, Assisi avvia la sperimentazione di cinque nuovi varchi elettronici nella ZTL del centro storico. La misura, in fase di pre-esercizio per sei mesi, mira a regolamentare l’accesso ai veicoli. La decisione ha suscitato critiche da parte dei commercianti, che ritengono possa penalizzare le attività locali. La sperimentazione sarà monitorata attentamente per valutarne gli effetti sulla mobilità e sull’economia cittadina.

Ztl Assisi, in funzione 5 varchi elettronici: dal 15 gennaio fase test - L’entrata in funzione delle telecamere che vigileranno sugli accessi al centro storico è programmata per il 15 gennaio, ma come sempre ac ... umbria24.it

