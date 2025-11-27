Sperimentazione nella Ztl di Valverde | permessi per ospiti dei residenti e clienti dei commercianti

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato giovedì 27 novembre una delibera per introdurre nuove misure sperimentali per la gestione della Ztl di Valverde. Vengono ora autorizzati accessi regolamentati per garantire l’accessibilità a ospiti dei residenti nel perimetro dell’area, ai clienti delle attività economiche e ai frequentatori della Parrocchia. Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato a partire dal 2025 per limitare il cosiddetto scavalco di Città Alta e tutelare le Mura veneziane di concerto con l’Unesco Residenti e titolari di attività economiche potranno richiedere permessi temporanei di accesso alla Ztl, a titolo gratuito per un periodo sperimentale di 4 mesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it