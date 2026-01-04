Ascolti TV Total Audience | Sabato 3 gennaio 2026 | La Forza di una Donna +57mila davanti a Forbidden Fruit

Nella serata di sabato 3 gennaio 2026, gli ascolti TV mostrano un panorama variegato, con Canale 5 che si distingue grazie alla replica dedicata a Luciano Pavarotti, ottenendo il miglior risultato in share. Rai1 registra invece valori più bassi, sotto il 10%, con lo speciale del TG1 sull’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. La serata si conferma così frammentata, riflettendo le diverse preferenze del pubblico.

Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, la Total Audience restituisce un quadro piuttosto frammentato del prime time, con Canale 5 che conquista il miglior risultato in termini di share grazie alla replica dedicata a Luciano Pavarotti, mentre Rai1 resta sotto la soglia del 10% con lo speciale del TG1 sull’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Buona la tenuta di Rai2 con il Festival del Circo di Montecarlo, mentre le altre reti generaliste si distribuiscono su valori più contenuti. In total audience, su Rai1 TG1 – Attacco USA al Venezuela ha intrattenuto 1.591.000 spettatori, pari al 9.88% di share, in onda dalle 21:40 alle 23:00. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

