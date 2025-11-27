Ascolti Total Audience 26 Novembre 2025 | Uomini e Donne +114k La Forza di una Donna +77k e Il Paradiso +67k al top

Ieri sera, mercoledì 26 novembre 2025, Rai1 con la replica de Il Commissario Montalbano ha raccolto 2.658.000 spettatori pari al 17,05% di share dalle 21:47 alle 23:54, confermandosi tra i programmi più seguiti della serata. Su Canale5, Gigi e Vanessa Insieme ha conquistato 2.310.000 spettatori con uno share del 18,15% dalle 22 alle 00:44. Gli highlights hanno interessato 807.000 spettatori con il 16,78%. Su Rai2, il film The Equalizer 2 – Senza perdono ha intrattenuto 906.000 spettatori (5,48%), mentre su Italia1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha ottenuto 833.000 spettatori pari al 5,37%. Chi l’ha Visto? su Rai3, dopo la presentazione di 27 minuti con 999. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti Total Audience 26 Novembre 2025: Uomini e Donne (+114k), La Forza di una Donna (+77k) e Il Paradiso (+67k) al top

