Mamma e figlia morte a Campobasso occhi puntati su cartelle cliniche e attesa analisi Centro Antiveleni

A Campobasso, madre e figlia sono decedute a seguito di un sospetto caso di intossicazione. Le autorità stanno esaminando le cartelle cliniche e i risultati delle analisi sugli alimenti, escludendo funghi e veleno per topi come cause possibili. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e individuare le responsabilità.

