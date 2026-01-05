Mamma e figlia morte a Campobasso occhi puntati su cartelle cliniche e attesa analisi Centro Antiveleni
A Campobasso, madre e figlia sono decedute a seguito di un sospetto caso di intossicazione. Le autorità stanno esaminando le cartelle cliniche e i risultati delle analisi sugli alimenti, escludendo funghi e veleno per topi come cause possibili. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e individuare le responsabilità.
Esclusi funghi e veleno per topi, restano sotto esame cartelle cliniche e alimenti: madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso. Attesi i risultati del centro anti veleni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Morte intossicate mamma e figlia: 5 medici indagati. «Erano andate 2 volte in ospedale a Campobasso». Sequestrate cartelle cliniche, rilievi nella casa delle vittime
Leggi anche: L’autopsia su mamma e figlia morte a Campobasso: cosa sappiamo. Il padre uscito dalla Rianimazione
Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi; Madre e figlia morte a Campobasso, si rafforza l'ipotesi di tossinfezione alimentare; Madre e figlia morte a Campobasso: le ipotesi del tossicologo in attesa delle analisi.
Mamma e figlia morte a Campobasso, occhi puntati su cartelle cliniche e attesa analisi Centro Antiveleni - Esclusi funghi e veleno per topi, restano sotto esame cartelle cliniche e alimenti: madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso ... fanpage.it
Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami - Madre e figlia trovate morte a Campobasso per una sospetta intossicazione: escluse due cause. urbanpost.it
Mamma e figlia morte a Campobasso, prime risposte da esami: “Esclusi da cause decesso funghi e veleno per topi” - La morte a Campobasso di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita: sarebbero esclusi quali possibili cause dell'intossicazione e dei decessi ... fanpage.it
Mamma e figlia morte per intossicazione, nuove indagini TG NEWS MOLISE DEL 03.01.26 - TRSP - - facebook.com facebook
#Campobasso. Mamma e figlia di 15 anni morte in ospedale. Si sospetta l'intossicazione alimentare x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.