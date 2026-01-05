Mamma e figlia morte a Campobasso occhi puntati su cartelle cliniche e attesa analisi Centro Antiveleni

A Campobasso, madre e figlia sono decedute a seguito di un sospetto caso di intossicazione. Le autorità stanno esaminando le cartelle cliniche e i risultati delle analisi sugli alimenti, escludendo funghi e veleno per topi come cause possibili. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e individuare le responsabilità.

Esclusi funghi e veleno per topi, restano sotto esame cartelle cliniche e alimenti: madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso. Attesi i risultati del centro anti veleni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

