Apple introduce nuovi programmi pensati per supportare chi desidera mantenere i propri obiettivi di benessere. Con aggiornamenti su Apple Fitness+ e strumenti dedicati, l'azienda mira a rendere più accessibili e concreti i propositi di salute e forma fisica. Queste iniziative si inseriscono in un contesto di attenzione costante al benessere degli utenti, offrendo soluzioni pratiche e integrate per facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi.

Se anche quest'anno hai scritto rimettersi in forma sulla lista dei buoni propositi Apple Fitness + potrebbe semplificarti la vita. Il servizio in abbonamento della Mela ha infatti appena lanciato quattro nuovi programmi di allenamento guidato, pensati per accompagnarti nell'anno appena iniziato. I programmi durano tra le tre e le quattro settimane e prevedono due o tre workout guidati a settimana. Niente di impossibile, insomma. Se sei già abbonato, vale la pena darci un'occhiata. Se non lo sei, questo potrebbe essere il momento giusto per sfruttare il mese di prova gratuita. Perché un piano guidato funziona meglio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Apple lancia nuovi programmi per sopravvivere ai buoni propositi

Apple Watch: con Fitness+ in arrivo nuovo programmi per una vita più attiva - Una delle prerogative più note di Apple Watch è quella di essere il compagno ideale per il fitness e la salute. msn.com