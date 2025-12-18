Cosa manca ai buoni propositi di Macron sulla Cina? La risposta tedesca

L'intervento di Macron sul Financial Times invita a riflettere sulle ambizioni europee nei confronti della Cina. Ma cosa manca ai buoni propositi del Presidente francese? La risposta tedesca, arrivata in modo deciso e articolato, mette in evidenza le sfide e le differenze di visione all’interno dell’Unione. È un capitolo importante di una discussione più ampia su equilibrio, interessi e strategie condivise.

© Formiche.net - Cosa manca ai buoni propositi di Macron sulla Cina? La risposta tedesca L'op-ed pubblicato l'altro ieri da Emmanuel Macron sul Financial Times sulle relazioni economiche tra Unione europea e Cina non è un esercizio retorico né un intervento estemporaneo. È, piuttosto, un segnale politico calibrato, che anticipa l'intenzione francese di portare il tema degli squilibri macroeconomici globali al centro dell'agenda della presidenza G7 che Parigi assumerà nel 2026. Il messaggio del presidente francese è chiaro: l'Europa vuole spingere Pechino ad avviare una riflessione seria sulla sostenibilità di un modello di crescita ancora fortemente sbilanciato sull'export. Il problema è che difficilmente questa strategia produrrà l'effetto sperato.

