Un concerto di buoni propositi all' auditorium Sirena

Il concerto dei buoni propositi, organizzato da Identità Musicali Ets, si terrà martedì 6 gennaio alle ore 18 presso l’auditorium Sirena. Un evento che, con semplicità e sobrietà, invita il pubblico a condividere un momento di musica e riflessione all’inizio dell’anno. Un’occasione per ascoltare brani scelti con cura e iniziare il nuovo anno con un gesto di coerenza e serenità.

L'appuntamento con il tradizionale concerto dei buoni propositi, targato Identità Musicali Ets, torna martedì 6 gennaio alle ore 18.30, nell'auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare con una quinta edizione che sa di festa, musica e allegria.

