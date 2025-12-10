Alvini non ha dubbi | Allenatori? Gli italiani sono i migliori La nostra scuola è la migliore al mondo Ancelotti per la leadership Conte per il metodo e…
Alvini esprime grande fiducia nella qualità degli allenatori italiani, definendo la scuola nazionale come la migliore al mondo. Sottolinea le qualità di Ancelotti e Conte come esempi di leadership e metodo, evidenziando il percorso di successo di una squadra, passata da ultima a prima in 213 giorni in Serie B.
Alvini è certo: «Allenatori? Italiani i migliori. La nostra scuola è la migliore al mondo. Ancelotti per la leadership, Conte per il metodo poi.» Da ultimo a primo in 213 giorni, sempre in Serie B. L'incredibile evoluzione di Max Alvini rispecchia quella del suo Frosinone, passato dai playout evitati per un soffio la scorsa stagione
Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa»
Alla vigilia di Frosinone-Juve Stabia tra le fila giallazzurre ancora ci sono tanti dubbi di formazione. Decisiva molto probabilmente per le scelte definitive di mister Alvini sarà la rifinitura di quest'oggi. - facebook.com Vai su Facebook
