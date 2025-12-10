Alvini non ha dubbi | Allenatori? Gli italiani sono i migliori La nostra scuola è la migliore al mondo Ancelotti per la leadership Conte per il metodo e…

Alvini è certo: «Allenatori? Italiani i migliori. La nostra scuola è la migliore al mondo. Ancelotti per la leadership, Conte per il metodo poi.» Da ultimo a primo in 213 giorni, sempre in Serie B. L’incredibile evoluzione di Max Alvini rispecchia quella del suo Frosinone, passato dai playout evitati per un soffio la scorsa stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

