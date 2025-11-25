Roma Capello | Gasperini ha dato fiducia ai giocatori la squadra è competitiva
Arrivati a questo punto della stagione, la Roma sembra ormai diventata una certezza anche grazie al grande lavoro di Gasperini. Sul tecnico e sulla formazione giallorossa si è espresso Fabio Capello a Sky Sport: “Gasperini ha trasmesso forza, volontà, carattere e soprattutto continuità a questa squadra. Questa è la cosa più difficile a Roma, un ambiente dove ci si esalta dopo le vittorie e ci si deprime dopo le sconfitte. Mantenere l’attenzione alta è molto complicato”. Capello ha proseguito: “ Gasperini è stato molto bravo ad infondere fiducia ai giocatori. Ha avuto momenti in cui ha cercato di capire le caratteristiche dei giocatori a disposizione e credo che ora sappia tutto ciò che possono dargli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
