Anni di ingiurie e minacce Pugni e calci alla moglie fino a farla sanguinare Finisce dietro le sbarre

Un uomo di Ricengo, Cremona, è stato arrestato dai carabinieri di Camisano con l’accusa di aver maltrattato la moglie, causando lesioni e danni fisici. Dopo anni di comportamenti violenti, che includevano insulti, minacce e aggressioni fisiche, l’individuo è stato trasferito in custodia cautelare. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime di violenza domestica.

RICENGO (Cremona) I carabinieri di Camisano hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Domenica, verso le 19.30, la centrale dei carabinieri di Crema ha ricevuto una richiesta di intervento a Ricengo, da parte di un uomo che aveva soccorso una donna che presentava evidenti ferite dovute a una aggressione. La pattuglia di Camisano è arrivata subito sul posto, trovando la persona che aveva segnalato il fatto, la quale ha confermato di avere sentito i suoi vicini di casa urlare e poi di aver soccorso una donna che sanguinava e che gli aveva riferito di essere scappata di casa dopo una lite con il marito.

La donna ha riferito di aver subito per circa quattro anni aggressioni fisiche e verbali, continue umiliazioni e ingiurie, in un clima reso insostenibile da scenate di gelosia e comportamenti oppressivi del marito - facebook.com facebook

