Il coltello a farfalla con incise le ingiurie alla moglie | allontanato finisce in carcere

Aveva in casa un coltello a farfalla, di quelli con la lama nascosta tra le due parti del manico, dove ci aveva inciso sopra il nome offensivo con cui chiamava la ex compagna per offenderla. Era per lui un'ossessione, dopo che lo aveva querelato ed era stato allontanato da casa con divieto di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sequestrati coltello a farfalla, manganello estendibile e tirapugni. L'uomo segnalato all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura di Frosinone - facebook.com Vai su Facebook

Tiene in camera da letto un coltello con incisi gli insulti per la moglie e la minaccia di morte: arrestato 49enne - Minacciava di morte la moglie, anche davanti ai figli piccoli, e teneva in camera da letto un coltello con inciso uno degli insulti che era solito rivolgere alla donna. Da msn.com

Porto Sant'Elpidio, in auto un coltello “a farfalla” e un machete di mezzo metro: due uomini e una donna nei guai - In auto un coltello “a farfalla” e un machete di mezzo metro: due uomini e una donna nei guaai a Porto Sant'Elpidio. Scrive corriereadriatico.it

Nascondeva nell’auto un coltello a farfalla: denunciato ventiduenne - Un giovane di 22 anni è stato denunciato per porto ingiustificato di un coltello a farfalla di 23 cm, scoperto durante un controllo stradale a Rio Saliceto. Si legge su ilrestodelcarlino.it