AMSI Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving
AMSI organizza le Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, un appuntamento importante nel calendario dello sci giovanile italiano. L’evento rappresenta un momento di confronto e crescita per i giovani atleti, promuovendo valori di impegno e sportività.
