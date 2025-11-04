Ancora un grande risultato per il 15enne velista forlivese Matteo Ravaioli (nella foto a destra sul podio), tesserato per il Circolo Velico Ravennate, che si aggiudica l’ultima tappa del Circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2025 a Portocivitanova, nelle Marche e, di conseguenza, anche la classifica generale dell’evento che ha impegnato i giovani velisti dalla primavera e per tutta l’estate. Ravaioli ha vinto, dunque l’ultima tappa dopo sei regate disputate nella Divisione A, seguito dal laziale Matteo Faraoni e dal pugliese Marco De Nicolò. La classifica finale della Divisione A ha visto primeggiare il portacolori del Circolo Velico Ravennate, seguito da Giorgio Nibbi (Circolo Nautico Sanbenedettese) e Francesco Colotto (Club Nautico Marina di Carrara). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vela. Al 15enne Matteo Ravaioli l’ultima tappa e il trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving