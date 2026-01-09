Calendario Finali Regionali 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA

Ecco il calendario ufficiale delle Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, che si svolgeranno da gennaio a marzo 2026. L’evento rappresenta un importante traguardo nel percorso dello sci giovanile italiano verso la Finale Nazionale di Ponte di Legno – Tonale. La stagione invernale si prepara ad accogliere i giovani talenti, offrendo opportunità di crescita e confronto in un contesto altamente competitivo.

Da gennaio a marzo 2026 il grande percorso dello sci giovanile italiano verso la Finale Nazionale di Ponte di Legno – Tonale AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani annuncia il calendario ufficiale delle Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, tra gli appuntamenti più attesi della stagione invernale dedicata allo sci giovanile. Il GranPremio Giovanissimi, in programma da gennaio a marzo 2026, coinvolge migliaia di bambini nati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e rappresenta da quasi cinquant’anni un riferimento imprescindibile per lo sci italiano e per la Scuola Italiana Sci, grazie alla capacità di unire sport, formazione e valori educativi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

