Amedeo Bagnis si conferma sul podio a StMoritz ed è anche argento europeo!
Amedeo Bagnis si conferma tra i migliori a St. Moritz, conquistando il secondo podio e l’argento europeo. Con quattro podi consecutivi, di cui due in pochi giorni, dimostra una costanza di rendimento sulla sua pista preferita. La sua abilità nel percorrere le curve del tracciato svizzero evidenzia la sua esperienza e il suo talento in questa disciplina.
Quattro podi consecutivi, due nel giro di tre giorni. È la sua pista preferita di gran lunga e lo dimostra ogni volta che pennella le curve sul budello svizzero. Amedeo Bagnis continua a timbrare il cartellino in quel di St. Moritz: dopo la seconda piazza arrivata nella gara che recuperava quella annullata a Winterberg, l’azzurro si ripete sul secondo gradino del podio oggi nella Coppa del Mondo di skeleton. Lo scenario è praticamente lo stesso visto mercoledì: Matt Weston è un gradino sopra a tutti e vince ancora con il tempo totale di 2’16”58, trovando il miglior crono in entrambe le discese. 🔗 Leggi su Oasport.it
