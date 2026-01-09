Amedeo Bagnis si conferma sul podio a StMoritz ed è anche argento europeo!

Amedeo Bagnis si conferma tra i migliori a St. Moritz, conquistando il secondo podio e l’argento europeo. Con quattro podi consecutivi, di cui due in pochi giorni, dimostra una costanza di rendimento sulla sua pista preferita. La sua abilità nel percorrere le curve del tracciato svizzero evidenzia la sua esperienza e il suo talento in questa disciplina.

Quattro podi consecutivi, due nel giro di tre giorni. È la sua pista preferita di gran lunga e lo dimostra ogni volta che pennella le curve sul budello svizzero. Amedeo Bagnis continua a timbrare il cartellino in quel di St. Moritz: dopo la seconda piazza arrivata nella gara che recuperava quella annullata a Winterberg, l’azzurro si ripete sul secondo gradino del podio oggi nella Coppa del Mondo di skeleton. Lo scenario è praticamente lo stesso visto mercoledì: Matt Weston è un gradino sopra a tutti e vince ancora con il tempo totale di 2’16”58, trovando il miglior crono in entrambe le discese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amedeo Bagnis si conferma sul podio a St.Moritz ed è anche argento europeo!

Leggi anche: Skeleton, Amedeo Bagnis torna sul podio: secondo posto in Coppa del Mondo a St. Moritz

Leggi anche: Arriva St. Moritz e l’Italia dello skeleton rinasce! Amedeo Bagnis secondo dietro l’imprendibile Weston

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa del Mondo: Amedeo Bagnis termina al secondo posto e si conferma sul podio a St. Moritz; Primo podio stagionale per gli azzurri dello skeleton: Amedeo Bagnis è secondo a St. Moritz; Amedeo Bagnis secondo a St. Moritz; Skeleton, CdM: Amedeo Bagnis secondo a St. Moritz.

Amedeo Bagnis si conferma sul podio a St.Moritz ed è anche argento europeo! - È la sua pista preferita di gran lunga e lo dimostra ogni volta che pennella le curve sul budello ... oasport.it