Altri richiami di pandoro senza glutine per corpi estranei e rischio fisico | i prodotti interessati

Sono stati emessi richiami di pandoro senza glutine a causa del rischio di contaminazione da corpi estranei. In particolare, alcune confezioni potrebbero contenere residui del rivestimento PTFE degli stampi di cottura. Si invita i consumatori a verificare le confezioni e, in caso di dubbi, a non consumare il prodotto per garantire la sicurezza alimentare.

Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei: lotti e marchio interessati; Si allarga il richiamo di pandoro per presenza di corpi estranei: lotti e marchi interessati; I primi richiami del 2026: mozzarella di bufala DOP, pandori senza glutine e altri prodotti; Pandori senza glutine, si allarga il richiamo: altri due prodotti segnalati; Pandoro ritirato dal mercato contiene corpi estranei: il prodotto e i lotti. Altri richiami di pandoro senza glutine per corpi estranei e rischio fisico: i prodotti interessati - Gli ulteriori richiami di pandoro collegati all'allerta alimentare per possibile presenza nell'impasto di residui del rivestimento PTFE dello stampo

Pandoro classico Vergani richiamato dal mercato per presenza di corpi estranei, residui di rivestimento Ptfe - Due diversi tipi di pandoro sono stati richiamati dal commercio per la presenza di Ptfe proveniente dagli stampi nell'impasto ... virgilio.it

Richiamati alcuni lotti di pandori senza glutine, classici e farciti, a marchio Senza Peccato per presenza di residui di PTFE

Il Ministero della Salute ha annunciato ulteriori richiami di pandoro per presenza di corpi estranei I lotti e marchi interessati: https://fanpa.ge/MJqUs - facebook.com facebook

Richiamo del #pandoro per rischio salute! Alcuni pandori Vergani e Piaceri Mediterranei sono stati ritirati a causa di corpi estranei nell’impasto. Scopri quali lotti sono coinvolti e cosa fare! @ladolcevitamag_ #Natale #SicurezzaAlimentare x.com

