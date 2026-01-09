Altri richiami di pandoro senza glutine per corpi estranei e rischio fisico | i prodotti interessati

Sono stati emessi richiami di pandoro senza glutine a causa del rischio di contaminazione da corpi estranei. In particolare, alcune confezioni potrebbero contenere residui del rivestimento PTFE degli stampi di cottura. Si invita i consumatori a verificare le confezioni e, in caso di dubbi, a non consumare il prodotto per garantire la sicurezza alimentare.

Gli ulteriori richiami di pandoro collegati all’allerta alimentare per possibile presenza nell’impasto di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura dei dolci. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

