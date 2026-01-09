Alll' Etnografico la seconda stagione del podcast radici in stoffa
All’Etnografico, il podcast Radici in Stoffa torna con la seconda stagione. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso il Museo Etnografico del Friuli di Udine, si svolgerà un evento dedicato alla relazione tra tradizione e moda contemporanea, offrendo un’occasione per approfondire le radici culturali attraverso un percorso che unisce storia e creatività.
Radici in Stoffa torna con la seconda serie. Sabato 31 gennaio 2026, dalle ore 11.00, al Museo Etnografico del Friuli di Udine ti aspetta un evento che intreccia tradizione e moda contemporanea. Ascolteremo in anteprima un episodio dedicato al lavoro femminile nelle filande, scopriremo capi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
