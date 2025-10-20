Cantine Settesoli presenta Radici di vento il podcast che racconta la comunità del vino

Un viaggio sonoro tra le vigne e le voci della comunità di Menfi. Cantine Settesoli presenta “Radici di vento. Storia di una cantina e di una comunità”, un podcast in tre puntate che sarà disponibile da novembre su YouTube e Spotify. Il progetto, sostenuto da Agrigento Capitale italiana della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it