Cantine Settesoli presenta Radici di vento il podcast che racconta la comunità del vino

Un viaggio sonoro tra le vigne e le voci della comunità di Menfi. Cantine Settesoli presenta “Radici di vento. Storia di una cantina e di una comunità”, un podcast in tre puntate che sarà disponibile da novembre su YouTube e Spotify. Il progetto, sostenuto da Agrigento Capitale italiana della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

