Meteo a Roma e nel Lazio scatta l' allerta gialla per pioggia e raffiche di vento
A Roma e nel Lazio torna il maltempo e scatta l’allerta meteo per pioggia e vento. Il Dipartimento di protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri ha emesso un’allerta gialla valida dalle prime ore di martedì 23 dicembre e per le successive 24-36 ore.Allerta meteo nel LazioSul. 🔗 Leggi su Romatoday.it
