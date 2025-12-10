Una visita guidata alla scoperta dei luoghi simbolo della vita di santa Rosa

Scopri i luoghi simbolo della vita di Santa Rosa di Viterbo attraverso una visita guidata organizzata da PromoCulture Aps. Il progetto “Dalle rose al pane” mira a valorizzare il patrimonio culturale e immateriale legato alla Santa, offrendo un percorso ricco di storia, tradizioni e significato. Un’occasione per approfondire il legame tra la città e la sua Santa protettrice.

L'associazione PromoCulture Aps presenta il progetto “Dalle rose al pane” per celebrare e valorizzare il patrimonio culturale e immateriale legato a santa Rosa da Viterbo. L'evento unisce tradizione, spiritualità e solidarietà ed è focalizzato su due aspetti essenziali: la distribuzione di pacchi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

