Alla scoperta della Natività con la visita guidata al monumeto funebre Luffo Numai

Scopri la storia e l’arte del presepe scolpito in pietra nel monumento funebre Luffo Numai, presente nella basilica di San Pellegrino Laziosi da oltre 500 anni. Una visita guidata permette di immergersi nell’atmosfera natalizia e di ammirare questa preziosa testimonianza storica e artistica che arricchisce i tradizionali presepi cittadini.

Tra i presepi che in città celebrano la Natività non va dimenticato il presepe scolpito a pietra nel Monumento di Luffo Numai, presente nella basilica di San Pellegrino Laziosi da oltre 500 anni. Sabato 13 e 20 dicembre, per chi volesse partecipare a una visita guidata dell'opera, sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

