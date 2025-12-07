Natale alla Reggia di Caserta arrivano i Briganti | nella Sala del Presepe le statuine recuperate dai depositi del Museo

In occasione della Festività dell’Immacolata e per tutto il periodo natalizio sono esposti alla Reggia di Caserta il gruppo scultoreo dei “Briganti” e le manifatture siciliane. L’istituto del Ministero della Cultura, nella Sala Ellittica del Presepe di Corte, accende i riflettori su alcuni deliziosi oggetti appena usciti dai depositi del Museo. La Reggia di Caserta ha avviato negli ultimi anni un complesso e articolato lavoro di riorganizzazione, inventariazione e ricollocazione del proprio patrimonio offrendo ai visitatori la conoscenza di oggetti mai visti prima. Il gruppo scultoreo dei Briganti della Reggia di Caserta, attribuito a Giacomo Morretta e prodotto a Caltagirone intorno al 1860, raffigura una scena di assalto lungo le strade dell’Italia meridionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

