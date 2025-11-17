Wake Up Dead Man | il detective Blanc di Daniel Craig torna in azione nel trailer
Il 12 dicembre arriverà in streaming su Netflix il terzo film del franchise iniziato con Cena con delitto, diretto da Rian Johnson, ecco le prime immagini. Bisognerà attendere il 12 dicembre per vedere su Netflix il film Wake Up Dead Man, il capitolo 3 del franchise Cena con delitto di cui è stato condiviso il primo trailer. Il video permette così di avere qualche anticipazione riguardante il caso di cui si occuperà il detective Benoit Blanc, interpretato ancora una volta da Daniel Craig. Cosa racconterà Wake up dead man Al centro della trama ci sarà quello che accade dopo la morte di un leader religioso, Jefferson Wicks (Josh Brolin), morte per cui viene accusato l'ex pugile diventato prete Jud Duplenticy, interpretato da Josh O'Connor, recentemente protagonista . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
