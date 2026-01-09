Alessandro Ambrosio l' autopsia rivela come è morto il capotreno | La lama ha raggiunto l' arteria polmonare Trovato un coltello

Le indagini sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio proseguono con l’identificazione di un coltello, trovato durante un sopralluogo presso la stazione di Bologna. L’autopsia ha confermato che la lama ha perforato l’arteria polmonare, contribuendo a chiarire le cause del decesso. La scoperta del coltello rappresenta un elemento chiave per le indagini, che mirano a ricostruire le dinamiche dell’aggressione.

