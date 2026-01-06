Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna | Alessandro Ambrosio trovato morto nel parcheggio dipendenti

Nella stazione di Bologna, un capotreno è stato trovato morto nel parcheggio riservato ai dipendenti, vittima di un’aggressione con arma da taglio. L’incidente si è verificato in un’area interna e l’autore del gesto è attualmente in fuga. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche e identificare il responsabile.

La tragedia in un’area riservata della stazione, aggressore in fuga. È stato trovato senza vita, colpito da una coltellata all’addome, nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna. La vittima è Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia di 34 anni, impiegato sui convogli a medio-lunga percorrenza. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, nel piazzale Ovest dello scalo ferroviario. Il delitto si è verificato in in viale Pietramellara dove la vittima è stata colpita da un fendente all’addome secondo alcune fonti da uno squilibrato che poi si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio trovato morto nel parcheggio dipendenti Leggi anche: Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: il corpo del 34enne trovato nel parcheggio dipendenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna; Pronto soccorso in affanno, Nicolò: “Raddoppiati i codici rossi rispetto all’anno scorso”; Ucraina, garanzie Usa per 15 anni. Ma il Cremlino gela l'ottimismo; Palleggi. Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologn a. rainews.it

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna - E' successo poco prima delle 19 nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. tg24.sky.it

Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate vicino alla stazione di Bologna - Sul luogo del delitto sono intervenuti la polizia ferroviaria, la squadra mobile della polizia di Bologna, il medico legale e la polizia scientifica, che ... tg.la7.it

Bologna, capotreno ucciso a 34 anni nel parcheggio della stazione - facebook.com facebook

Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate vicino alla stazione di Bologna x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.