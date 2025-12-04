Una strada alternativa di studio e formazione pensata per i giovani tra i 14 e i 18 anni che, alle competenze di base, vogliono affiancare capacità manuali e tecnico-professionali nel settore della falegnameria, con una forte propensione verso il mondo del lavoro. Un settore che, tra laboratori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Con Aforisma torna il corso gratuito per diventare giovani falegnami